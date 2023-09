A inesquecível campanha vitoriosa do Santos no Brasileirão de 2004, conquista marcada pelos vários episódios superados pela equipe santista desde o início do campeonato, como os erros de arbitragem, que se somaram no decorrer da competição, a punição rigorosa do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), que obrigou o Peixe jogar longe da Vila Belmiro durante parte do campeonato. Após conquistar o título brasileiro de 2022 depois de 34 anos, o Santos conseguiu mais um título na “Era Moderna”, este, o primeiro no sistema de Pontos Corridos. Com três pontos de vantagem para o Athletico-PR, o Peixe foi campeão com um ataque magnífico, autor de 103 gols nas 46 partidas disputadas.