A parceria é semelhante à do Palmeiras com a WTorre. O Santos cede a concessão da Vila Belmiro para a empresa, com prazo de 30 anos a partir da inauguração da nova arena. O clube continua sendo dono do terreno e do estádio, enquanto a corporação tem o direito de uso do local. São estimados entre R$ 300 milhões e R$ 400 milhões em gastos no projeto.