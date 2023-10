Mesmo responsável por abrir o placar do confronto, o time baiano não conseguiu impedir o ímpeto da equipe alvinegro que, mesmo com destaque de três gols de Pelé, teve Toninho como grande estrela do confronto ao marcar quatro vezes. Negreiros e Douglas completaram o elástico placar santista. Do lado do esquadrão, Adauri e Biriba foram os responsáveis pelos gols.