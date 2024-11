Próximo do acesso com o Santos, Carille despista sobre futuro

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 04/11/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

Falta pouco, muito pouco para o Santos confirmar seu retorno à Série A do Brasileirão, o que deve acontecer na próxima rodada, contra o Coritiba, no dia 11, no Couto Pereira. O Peixe precisa apenas de uma vitória na 36ª rodada para celebrar o acesso que é praticamente garantido. Apesar disso, o técnico Fábio Carille não pensa em outra coisa a não ser cumprir o objetivo do clube nesta temporada.

Questionado sobre seu futuro no clube, o treinador, mais uma vez, despistou e evitou falar sobre o assunto. Segundo ele, agora será o momento para isso, mas que ainda não foi resolvido.

- Agora sim passa a ser um momento de sentar e pensar no Santos, sei que meu contrato renova automaticamente. Saber o que é melhor para o clube. Sentar com meus empresários e saber o que é melhor para mim. Parece que é muito, mas não é. O que me deu força para ficar foi o interno, fumaça e pressão que veio de fora não li e não vi nada - afirmou Carille.

Se Carille ainda mantém certa cautela, o presidente Marcelo Teixeira abriu uma enquete em seu Instagram para que o torcedor "escolha" o local da partida de despedida do time da Série B, contra o CRB, no dia 17. Isso porque será o último jogo do Peixe como mandante. As opções são a Vila Belmiro, em Santos, e o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo.