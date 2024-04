Copiar Link

Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 15/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O goleiro Rafael Cabral está fora dos planos do Cruzeiro, e dois clubes brasileiros possuem o atleta no radar: Santos e Grêmio.

A direção de futebol santista voltou a fazer contatos com o estafe do atleta, que esteve nos planos do clube alvinegro no início do ano. Porém, na ocasião, ele optou por permanecer na Raposa. Ainda assim, a volta do goleiro ao time da Vila Belmiro não é unanimidade internamente, o que pode dificultar a evolução do negócio.

Algumas pessoas no Santos temem que Rafael Cabral não supra as necessidades da equipe, que deseja contratar um titular para a meta, após a falha de João Paulo na final do Campeonato Paulista. O histórico de falhas em Minas Gerais nesta temporada é alto. Esse é o motivo, inclusive, da saída dele do Cruzeiro.

Enquanto o Peixe vive indefinição interna sobre avançar na negociação com Rafael Cabral, o Grêmio corre por fora. O Tricolor Gaúcho discute se o goleiro seria uma boa oportunidade de mercado.

Em Belo Horizonte estima-se que o negócio com o Grêmio possa evoluir nos próximos dias e que o destino de Rafael seja Porto Alegre.