Gabriel Brazão confirma proposta da Turquia e deixa futuro nas mãos do Santos

Em alta após boas atuações pelo Santos, o goleiro Gabriel Brazão segue com o futuro indefinido no clube. Recentemente, o Peixe recebeu uma proposta do Besiktas, da Turquia. Com 93 partidas disputadas com a camisa do Alvinegro Praiano, Brazão tem contrato válido até o fim de 2028.

Gabriel Brazão durante o clássico do Santos contra o São Paulo, no Morumbis. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O goleiro falou sobre o assunto após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no último sábado (31), no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. Brazão despistou sobre o futuro e preferiu deixar a decisão nas mãos da diretoria.

— Sim, a proposta chegou. Deixo para a diretoria decidir junto com meus agentes. Estou aqui para ajudar e trabalhar pelo Santos. Sobre a possibilidade de avanço, não posso dizer. Sei que houve o contato, mas meu foco é o Santos, e estou aqui para defender o clube - afirmou o arqueiro.

O jogador também evitou comentar a situação do Santos na tabela do Campeonato Paulista, com a equipe fora da zona de classificação para a próxima fase, e afirmou que o foco está no próximo compromisso: justamente contra o São Paulo, nesta quarta-feira (4), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

— É trabalhar. Não temos muito o que falar. Quando se perde, perdem todos. Juntos, vamos sair dessa situação. Estou feliz aqui, apesar do momento difícil. Já passamos por situações assim e vamos superar juntos. Na quarta-feira, temos um clássico em casa e tenho certeza de que vamos conquistar a vitória. Meu pensamento está no jogo de quarta e, depois, nos próximos compromissos. Não adianta pensar lá na frente se daqui a alguns dias já teremos outra partida - completou.

O que disse Alexandre Mattos?

O Diretor Executivo do Santos, Alexandre Mattos, também se manifestou após a derrota no clássico. Além de contestar a atuação da arbitragem, o dirigente explicou que o clube segue atento ao mercado em busca de reforços. O técnico Juan Pablo Vojvoda confirmou que o Peixe monitora possíveis contratações, mas ressaltou que o assunto será tratado internamente.

Alexandre Mattos revelou ainda que recusou propostas pelo goleiro Gabriel Brazão, da Turquia, e pelo lateral-direito JP Chermont, vindas de clubes da Holanda e de Portugal, ambas por empréstimo.

— O Brazão não vai sair agora, muito menos pelo que foi ofertado. Já tivemos propostas melhores. Nosso projeto é negociar jogadores dentro do que o presidente entender como justo. A oferta recebida não esteve dentro do valor que acreditamos que ele tem. Essa questão de valorização é interna. Ele já teve, meses atrás, uma valorização justa, e seguimos atentos internamente, não só com ele, mas com todas as decisões que precisamos tomar, independentemente de quais sejam - afirmou.

O Santos está de folga neste domingo (1) e volta a campo na próxima quarta-feira (4), quando enfrenta novamente o São Paulo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos seguem à venda no site do programa Sócio Rei.