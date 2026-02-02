Santos terá semana decisiva por retorno de Neymar; Vojvoda prega cautela

O Santos está cada vez mais próximo de contar com o retorno de Neymar nesta temporada. O camisa 10 se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada no dia 22 de dezembro.

O clube evita estipular uma data para o retorno do jogador, a fim de não criar pressão nem antecipar prazos, já que esta foi a quarta lesão sofrida por Neymar. Na última temporada, ele atuou em 30 partidas e marcou 12 gols.

Recentemente, o atacante renovou contrato com o Peixe até o fim do ano e vive a expectativa de voltar a ser convocado para a próxima Data Fifa pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

Neymar iniciou o processo de transição na última segunda-feira (26) e já participa de atividades com o elenco santista. O primeiro treino com bola aconteceu no sábado (31), data da derrota por 2 a 0 para o São Paulo, pelo Campeonato Paulista.

Neymar acumula 150 gols com a camisa do Santos. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

A ideia da comissão técnica é contar com o Príncipe da Vila na lista de relacionados para o duelo da próxima quarta-feira (4), novamente contra o São Paulo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou a expectativa pelo retorno do craque, mas evitou estabelecer prazos.

— Ele já está treinando no gramado com a gente. Acabou de passar por uma cirurgia, e precisamos ter cuidado. O clube precisa muito dele, mas também compreendemos o atleta. É um jogador de um tamanho muito grande, que recebeu muitas críticas e ouviu que não queria jogar, mas entrou em campo mesmo com um problema no menisco, que o limitava, e teve coragem para enfrentar essa situação. Se estiver pronto, vamos utilizá-lo. Precisamos dele e de todos - afirmou.

Apesar de toda a expectativa em torno do retorno de Neymar, Gabriel Barbosa ressaltou, após o clássico do último sábado (31), que todos no clube precisam evoluir, do roupeiro ao presidente. Segundo o atacante, o problema é coletivo e a responsabilidade não deve recair nem sobre líderes do elenco, como o goleiro Gabriel Brazão, nem sobre os mais jovens, a exemplo dos Meninos da Vila, como Robinho Jr.

Agenda Santos:

BRASILEIRO - 2ª rodada - 04.02 (quarta) - Santos x São Paulo - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro

PAULISTA - 7ª rodada - 08.02 (domingo) - Noroeste x Santos - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho

BRASILEIRO - 3ª rodada -12.02 (quinta) - Athletico-PR x Santos - 19h (de Brasília) - Arena da Baixada

PAULISTA - 8ª rodada - 15.02 (domingo) - Santos x Velo Clube - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

BRASILEIRO - 4ª rodada - 26.02 (quinta) - Santos x Vasco - 19h (de Brasília) - Vila Belmiro

BRASILEIRO - 5ª rodada - 10.03 (terça) - Mirassol x Santos - 21h30 (de Brasília) - Maião

BRASILEIRO - 6ª rodada - 15.03 (domingo) - Santos x Corinthians - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro