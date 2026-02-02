Neymar fica próximo do retorno ao Santos; Tiquinho está recuperado de lesão

O Santos atualizou a situação dos atletas no Departamento Médico nesta segunda-feira (2), e o meia-atacante Neymar está cada vez mais próximo do retorno.

continua após a publicidade

O jogador segue em processo de transição física após se recuperar de uma artroscopia realizada no joelho esquerdo no dia 22 de dezembro. Ele trabalhou com bola no gramado do CT Rei Pelé junto ao restante do elenco.

O atacante Tiquinho Soares, recuperado de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, treinou normalmente com o grupo. No entanto, o jogador não está nos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda e ainda não atuou em nenhuma partida nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Já o meia-atacante Thaciano iniciou, nesta segunda-feira (2), a transição física no gramado do CT Rei Pelé. O atleta sofreu um edema no músculo posterior da coxa direita, sentido no clássico contra o Corinthians, e ficou de fora das partidas contra Red Bull Bragantino, Chapecoense e São Paulo.

O Santos encerra nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), a preparação para o clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado nesta quarta-feira (4), na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Neymar treina ao lado de Robinho Jr. e Luan Peres no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Programação da semana:

Terça-feira (3)

Apresentação às 16h e treino às 17h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (4)

Santos FC x São Paulo - 20h - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro.

Quinta-feira (5)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (6)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Sábado (7)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Viagem para Bauru de tarde.

Domingo (8)

Noroeste x Santos FC - 16h - Alfredo Castilho - Campeonato Paulista.

Retorno para Santos após o jogo.