Compadres e multicampeões: o reencontro de Neymar e Ganso em Santos x Flu

O Santos encara o Fluminense no próximo domingo (13), às 19h30, no Estádio do Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo pode marcar o reencontro de dois grandes amigos: Neymar e Ganso. Ambos foram projetados pelo Santos e saíram do clube com status de ídolos na Baixada Santista entre os anos de 2009 e 2012.

O auge da amizade entre os Meninos da Vila ocorreu neste período e com destaque para o título da Libertadores de 2011. O tricampeonato ocorreu diante do Peñarol, do Uruguai. O título foi o primeiro internacional da carreira da dupla e quebrou um jejum de 48 anos do clube no torneio continental.

Juntos, Neymar e Ganso não conquistaram apenas a América, mas o tricampeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Recopa. Também foram convocados para a Seleção Brasileira. Mas, em 2010, ficaram de fora da lista de convocados para a Copa do Mundo da África do Sul do técnico Dunga.

Dunga chamou 23 atletas para a Copa e apenas Ganso, que tinha 20 anos na época, figurou na lista B da Seleção. Neymar, aos 18 anos, nem sequer foi lembrado. Atualmente, o camisa 10 do Santos é o maior artilheiro da história da amarelinha com 79 gols.

A convivência no Peixe intensificou uma amizade para além dos gramados. O jogador do Fluminense é padrinho do filho mais velho de Neymar, o Davi Lucca. A dupla também foi protagonista de diversos momentos dos bastidores da Santos TV, referência entre os canais de clubes de futebol no Youtube.

O time de estrelas também conquistou fãs que não torciam para o Peixe, mas admiravam a equipe pelo carisma e popularidade. O elenco santista participou de programas de televisão de esporte e entretenimento, propagandas, participações em novelas, desfiles de escola de samba no Carnaval, além de terem virado boneco de minuatura.

Dentro de campo, será o terceiro reencontro entre os amigos. O primeiro foi pelo Paulistão de 2013, quando o Santos venceu o São Paulo por 3 a 1. Neymar marcou um gol e deu uma assistência na partida. Depois, em 2016, pelo Campeonato Espanhol, se enfrentaram defendendo Sevilla e Barcelona. Novamente Neymar levou a melhor ao vencer o duelo com o time catalão por 2 a 1.

Números de Neymar pelo Santos:

PRIMEIRA PASSAGEM:

225 jogos (203 titular)

136 gols

63 assistências

91 minutos para participar de gol

6 títulos

SEGUNDA PASSAGEM:

7 jogos (6 titular)

3 gols

3 assistências

85 minutos para participar de gol

Números de Ganso pelo Santos:

156 jogos (143 titular)

36 gols

13 assistências

256 minutos para participar de gol

6 títulos