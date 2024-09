Otero analisa empate do Santos: “Faltou aproveitar mais o espaço”

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga Duarte • Publicada em 24/09/2024 - 04:15 • Santos (SP)

No confronto entre Santos e Novorizontino, realizado na Vila Belmiro, nesta segunda-feira (23), as esperanças do Santos em voltar a liderar a Série B se dissiparam após um empate em 1 a 1. O jogo demonstrou dificuldades significativas, especialmente na criação de jogadas. O meio-campista Otero, que anotou o gol do empate, resumiu bem a frustração e a busca por melhorias.

— Creio que recebi muita bola de costas, podia aproveitar mais o espaço que eles deixavam. Tenho uma boa relação com Chermont, combinei jogadas com ele, mas o time estava muito fechado no meio, não deu certo — refletiu o jogador. As palavras de Otero ecoam um sentimento de impotência e consciência tática, revelando a necessidade de se encontrar formas mais eficazes de superar a defesa adversária.

Além das críticas à partida, Otero enfatizou a responsabilidade que pesa sobre os jogadores neste momento decisivo da competição. Com o campeonato se aproximando de sua reta final, cada ponto é crucial na busca pelo acesso à Série A em 2025.

— Falta muito ainda. Conversamos sobre isso, trabalhamos bastante para conseguir nosso objetivo. Nos cobramos bastante. A responsabilidade é nossa, nós que estamos em campo. Daqui para frente é ganhar aqui dentro e fora de casa — afirmou, expressando a determinação da equipe em reverter a situação e conquistar a liderança.

Apesar da pressão, a equipe segue em segundo lugar, com 50 pontos, apenas um atrás do Novorizontino. Otero deixa claro que jogar em casa traz expectativas, mas também pressões e destaca que o Santos não pode se permitir a acomodação. O jogador sabe que a única forma de alcançar seus objetivos é com disciplina e perseverança.

O Santos tem um novo desafio pela frente. O próximo jogo, marcado para o próximo sábado (28), contra o Operário (PR), será uma chance vital para redimir-se do empate frustrante e continuar na corrida pela primeira colocação. Para Otero e seus companheiros, não há espaço para distrações; a concentração total na conquista dos três pontos é o foco necessário nesta fase decisiva.