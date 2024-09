Técnico do Santos dá receita para ter calma e vencer na Vila Belmiro

Santos perdeu a chance de assumir a liderança da Sèrie B (Foto: Abner Dourado/AGIF)







Publicada em 24/09/2024 - 00:42 • Santos (SP)

Carille reconhece que o Santos está pecando na hora de decidir para vencer na Vila Belmiro. O técnico do Peixe pontuou que a equipe precisa der calma e sabedoria para conquistar três pontos em casa.

- As equipes vêm respeitando demais, a gente começa a acelerar um pouco e temos que ter mais calma para tomar decisões e achar melhores escolhas. Começa a vir pressão de quem precisa da vitória. Foram três laterais que demos para eles. Quase tomaram a bola na nossa área do pé do Brazão. Querer ganhar, mas ter sabedoria - analisou Carille. E emendou:

- É muito mais fácil destruir do que construir. O time deles é isso. Mostrei isso para os jogadores, não se expõe na hora de pressionar. Jogam no erro. Eles esperando, sem se afobar. Tem três zagueiros. Nossas jogadas são pelas laterais. Gol sai com infiltração elo lado. Uma equipe que sabe jogar de visão. A gente fica com a bola, erramos e perdemos paciência, algo que não pode acontecer. Muito importante. É uma ideia, não é contra nós. Santos pode ser melhor. Tomada de decisão, fazer melhores escolhas. Quisemos acelerar.

O Santos continua na luta pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o Peixe é o vice-líder, com 50 pontos. Já o Novorizontino tem 51 pontos.

Na próxima rodada, o Santos volta a entrar em campo no sábado (28), às 18h, contra o Operário. A bola rola na Vila Belmiro.