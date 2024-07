OPINIÃO: empate com gosto amargo entre Santos e Vila Nova

(Foto: Divulgação / Santos)







Escrito por História Santista • Publicada em 18/07/2024 - 23:29 • Rio de Janeiro (RJ)

O Santos empatou em 1 a 1 com o Vila Nova nesta quinta-feira (18), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 16ª rodada da Série B. Torcedor do Peixe, o criador de conteúdo e parceiro do Cria Lab Rafael Falino, analisou a partida e afirmou: empate com gosto amargo para o Santos.

Para Rafael, o principal motivo para lamentar esse empate foi um possível pênalti não marcado para o Santos.

- Nenhuma câmera foi conclusiva ou conseguiu mostrar o lance com clareza. Querendo ou não, isso definiu o resultado do jogo, comentou o influenciador.

Com polêmicas, Santos e Vila Nova empatam em confronto direto pela liderança da Série B

A partida contou com polêmicas de arbitragem, pois os santistas reclamaram de um possível pênalti na primeira etapa, e Henrique Almeida recebeu cartão vermelho no segundo tempo. O confronto valia a liderança da Série B, e o Santos manteve a distância de um ponto para o vice-líder Vila Nova.

✅ FICHA TÉCNICA - Vila Nova 1 x 1 Santos



Brasileirão Série B - 16ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 18 de julho de 2024, às 20h

📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Luis Filipe Gonçalves Corrêa (PB)

📺 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

VILA NOVA (Técnico: Luizinho Lopes)

Dênis Júnior; Elias, Jemmes, Quintero e Rhuan; Cristiano, Ralf e Arilson; Henrique Almeida, Juan Christian e Alesson.

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Julio Furch e Guilherme.