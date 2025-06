Marcelo Teixeira aposta na renovação de Neymar com o Santos: ‘Tendência é muito grande’

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que existe um extenso mercado do futebol nacional e mundial interessado e em contratar Neymar, mas ele acredita na permanência do craque na Baixada Santista.

Ao ser questionado se o camisa 10 deve renovar, Teixeira explicou que a questão financeira não é o principal, e sim mexer com o sentimento do jogador. A declaração foi feita na última quinta-feira (05), no Seleção Sportv.

-Conversas são abertas. Se eu percebesse dificuldade, o jogador pode jogar no Brasil em outro clube… Eu particularmente não acredito. É um sentimento, pode ser um engano, um erro. Mas pelo que eu conheço do Neymar e do pai, acho possibilidade quase que nula. Existe interesse internacional? Óbvio. Já existia desde antes da chegada dele. A decisão de voltar ao Brasil demonstra ao Santos e cada um de nós que o aspecto financeiro é secundário. Sei das propostas que existiam, foram descartadas financeiramente. Neymar não se preocupava com dinheiro, quer jogar como jogou. Se não com aqueles 20 e poucos anos, mas do jeito que o Brasil ainda precisa do Neymar. Se avaliar as propostas de clubes do exterior, passou pela Arábia e acho que não voltaria. Vão se limitando os times que possam mexer com o Neymar. Se tiver uma questão financeira maior do que pode ter no Santos, não é a decisão principal. Mexe com o sentimento, com o coração do Neymar. Mexendo com isso, a tendência é muito grande de que ele permaneça no Santos - ressaltou o dirigente.

Neymar acumula 243 jogos com a camisa do Santos e 141 gols marcados, além de 69 assistências. Nesta temporada, entrou em campo em 13 jogos e soma seis participações diretas em gols. O camisa 10 foi anunciado no dia 31 de janeiro e tem contrato até o dia 30 de junho. A ideia é renovar até a Copa do Mundo do ano que vem.

O atacante sofreu duas lesões na posterior da coxa esquerda e se recuperou recentemente da última, que foi no músculo semimembranoso. Ele não vai jogar a partida diante do Fortaleza, na quinta-feira da semana que vem (12), no Castelão, às 19h30 (de Brasília), já que está suspenso.

Bastidores do retorno:

Marcelo Teixeira também comentou em entrevista ao Seleção Sportv sobre o retorno de Neymar ao Peixe depois de 13 anos jogando no exterior.

-A operação foi fantástica, inesperada, formidável. Repatriar um ídolo e dar notoriedade que não teria a não ser com a chegada do Neymar. Vamos ser claros e francos. Vínhamos da Série B. Não conseguiríamos em 30 ou 40 dias ter a repercussão, os resultados financeiros, o nível de parceiros e patrocinadores que o Santos conseguiu de produtos e propriedades que ainda não conseguimos mensurar. Só conseguiremos mensurar no fim do ano. Continuamos trabalhando no marketing e financeiro para explorar outras propriedades. Como presidente trazer o Neymar, no momento que o Santos estava de reposicionar escudo e marca, a maneira como se atrai e vincula um ídolo da base, vitorioso, no momento de reconstrução, foi muito importante. Alegria do torcedor, retorno do quadro associativo. É um contrato existente de seis meses, uma experiência para o Santos e para o jogador. Estamos chegando à conclusão que foi bom, positivo e pode ser melhor - concluiu.