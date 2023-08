Contabilizando desde 2006, época que o Brasileirão começou a contar com 20 times, o Santos faz o seu 3º pior histórico de gols sofridos no primeiro turno. O Alvinegro Praiano só teve desempenhos defensivos piores em 2008 (com 33 gols sofridos) e 2009 (com 34 gols tomados).