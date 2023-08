O Santos sofreu mais uma derrota no Brasileirão-2023, dessa vez para o Fortaleza, neste domingo (13), pela 19ª rodada. E o revés acabou sendo por 4 a 0, uma goleada dolorosa fora de casa. Apesar de ter resistido ao ímpeto adversário no primeiro tempo, no segundo não foi possível segura os quatro gols da equipe cearense. Destaque para Jean Lucas, que foi que fez algo diferente. Confira as notas dos jogadores: