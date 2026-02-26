Santos fecha patrocínio master que pode render até R$ 95 milhões por ano; confira detalhes
Peixe conta com a participação da torcida para aumentar os lucros
O Santos fechou um acordo com a Novibet para o patrocínio master do clube, com duração de três anos. O anúncio será feito nesta quinta-feira (26), antes da partida contra o Vasco, marcada para as 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O contrato prevê um valor fixo, mas não estabelece teto máximo. O Santos aposta no engajamento da torcida para ampliar a participação na receita. O modelo é estruturado com base em performance e participação direta nos resultados, já que o clube terá direito a 25% da movimentação gerada na plataforma a partir da sua base de ativos.
Considerando apenas essa fatia de 25%, o clube projeta um lucro de R$ 50 milhões por ano. Somando o valor fixo, as bonificações contratuais e a participação na receita, o contrato pode alcançar até R$ 95 milhões anuais, sem limite máximo estabelecido.
O Santos estava sem patrocínio master desde janeiro deste ano, quando rompeu contrato com a 7K. O acordo com a casa de apostas online foi encerrado em comum acordo. A empresa estampava sua marca não apenas no uniforme da equipe masculina, mas também nos times feminino e de futsal. O vínculo era válido até abril de 2027 e poderia render até R$ 150 milhões em bônus por metas.
O Peixe entra em campo na noite desta quinta-feira (26), diante do Vasco, na Vila Belmiro, pressionado em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe foi eliminada no último domingo (22) pelo Novorizontino, nas quartas de final do Campeonato Paulista, ao ser derrotada por 2 a 1.
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
