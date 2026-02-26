menu hamburguer
Santos

Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Vasco pelo Brasileirão

Peixe busca primeira vitória no Campeonato Brasileiro; time é o lanterna da competição

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 26/02/2026
11:23
Neymar e Gabriel Barbosa durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar e Gabriel Barbosa durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
O Santos divulgou, na manhã desta quinta-feira (26), a lista de relacionados para o duelo contra o Vasco, marcado para as 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe vive situação delicada e ainda não conquistou vitória no Brasileirão. Ao lado do Cruz-Maltino, é o lanterna da competição. O Alvinegro Praiano foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista ao perder por 2 a 1 para o Novorizontino, no último domingo (22), em Novo Horizonte.

A derrota abriu espaço para protestos da torcida, com faixas espalhadas pela Baixada Santista com críticas à gestão do presidente Marcelo Teixeira.

As ausências na lista de relacionados são os atacantes Lautaro Díaz e Robinho Jr. Já Tomás Rincón e João Basso não fazem parte dos planos de Vojvoda e devem ter seus contratos rescindidos em breve. Já o zagueiro Alexis Duarte foi negociado por empréstimo com o Libertad, do Paraguai.

Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Vasco. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Ficha Técnica:

SANTOS X VASCO - 4ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲Quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
Horário: 19h30 (De Brasília)
📺Onde assistir: Sportv e Premiere
🗣️Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
📟 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda): Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira (Escobar); Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Zé Rafael); Neymar, Gabigol e Rony.

VASCO (Técnico interino: Bruno Lazaroni): Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia (Cuesta), Robert Renan, Lucas Piton (Puma); Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê), Rojas; Nuno Moreira (Marino), Andrés Gómez e Spinelli.

