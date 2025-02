Santos x Botafogo-SP: postura de Cléber Machado em lance de Neymar viraliza

De volta ao futebol brasileiro, Neymar reestreou pelo Santos nesta quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro. Logo no primeiro lance em campo, o atacante levou uma bolada nas partes íntimas e caiu no gramado. A situação levou o narrador Cléber Machado, da Record, às risadas durante a transmissão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar começou o jogo no banco de reservas e entrou no início do segundo tempo. Cléber Machado falava sobre o craque, quando o atacante levou a bolada. O narrador não conseguiu segurar as risadas, e a atitude do narrador repercutiu nas redes sociais. Internautas elogiaram ao narrador da Record pela espontaneidade.

Confira as reações nas redes sociais: