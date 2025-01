Nova postagem de Neymar indica retorno ao Santos; veja

Neymar pode estar mais próximo do que nunca de ser oficialmente anunciado como novo reforço do Santos. O presidente do clube, Marcelo Teixeira divulgou o acerto com o jogador nesta terça-feira (28), através das redes sociais. Ao mesmo tempo, o próprio jogador realizou uma postagem na web que indicou o retorno ao clube paulista.

No próprio perfil, Neymar compartilhou uma imagem com malas nos stories do Instagram. O atleta brincou com a dificuldade de arrumar as malas em seu novo destino. Ele ainda não confirmou o acerto com o Santos, mas postagem aumentou ainda mais evidências do acordo.

- Muito ruim arrumar mala (risos). Que desespero - desabafou o camisa 10 para os seguidores.

Neymar indicou possível chegada a Santos em publicação nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

O que falta para Neymar ser anunciado no Santos?

O camisa 10 resolveu, na última segunda-feira (27), os últimos trâmites da rescisão com o Al Hilal, como a assinatura do rompimento do vínculo e outras burocracias. Após resolver essas questões Neymar deixou a Arábia Saudita para retornar ao Brasil.

O presidente do clube, Marcelo Teixeira divulgou o acerto com o jogador nesta terça-feira (28), através das redes sociais. Contudo, o clube ainda não oficializou a postagem do mandatário. Detalhes contratuais sobre o acerto também não foram divulgados.

Até o momento, o que se sabe é que o Peixe quer que o vínculo seja até o final do ano, enquanto Neymar acena com um acordo válido por seis meses. Existe também a possibilidade do clube aceitar a condição do atleta, mas buscar uma nova extensão contratual para até a Copa do Mundo de 2026.