Barreal elogia o trabalho de Vojvoda no Santos e e ressalta atitude da torcida no clássico

O meia Álvaro Barreal foi um dos destaques do Santos na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, na última quarta-feira (15), na Vila Belmiro. O jogador marcou o segundo gol da equipe após ter dado a assistência para o gol de Zé Rafael, que abriu o placar. Rollheiser também deixou o dele, convertendo um pênalti.

Em entrevista coletiva realizada no CT Rei Pelé, Barreal ressaltou o apoio da torcida santista desde a chegada do ônibus ao estádio até o decorrer da partida.

O técnico Juan Pablo Vojvoda também enfatizou, em entrevista coletiva após o jogo, que o suporte vindo das arquibancadas foi fundamental para a equipe “entrar na partida”.

— Foi muito apoio que recebi depois do jogo. Foi um grande jogo. A torcida esteve presente o tempo todo, tanto antes quanto depois. Foi muito bom. Também recebo muitas mensagens pedindo minha permanência. Agora é seguir até o fim do campeonato — declarou Barreal.

Barreal foi titular da vitória do Santos diante do Corinthians. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Próximo desafio:

O jogador também falou sobre a expectativa para o duelo contra o Vitória, na próxima segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), novamente na Vila Belmiro.

O Leão da Barra vem embalado após vencer o Bahia por 2 a 1, de virada, no clássico realizado na última quinta-feira (16), no Barradão.

— Tem que ser um jogo similar ao último. O último foi uma final, e agora é outra final. A mentalidade tem que ser a mesma, tanto dos jogadores quanto dos torcedores. Todos juntos, para tentar repetir o que fizemos no clássico — declarou.

Barreal também revelou que o técnico Juan Pablo Vojvoda pediu atitude ao time durante o clássico. A vitória foi apenas a terceira do Santos diante de seus principais rivais nesta temporada.

— Tem que ter atitude durante todos os jogos. É atitude, concentração e tentar fazer o melhor possível no campeonato — explicou o argentino.

Com o resultado, o Peixe se afastou da zona de rebaixamento. No entanto, com o triunfo do Vitória na última rodada — o Leão é o primeiro time dentro do Z-4 —, a diferença entre as equipes caiu para apenas três pontos.

— Desde o primeiro momento com o professor, sabíamos que precisávamos sair dessa situação e mudar a atitude. A chegada dele nos ajudou muito, tanto pelo estilo de jogo quanto pelo dia a dia. A intensidade nos treinos também fez a equipe evoluir e ter mais ritmo durante as partidas — completou Barreal.