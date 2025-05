Neymar joga? Santos está escalado para enfrentar o Vitória, no Barradão

O Santos enfrenta o Vitória neste domingo (25), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Neymar fica mais uma vez como opção no banco de reservas. No duelo contra o CRB ele entrou no segundo tempo. O camisa 10 retornou aos gramados depois de ter se recuperado da segunda lesão na posterior da coxa esquerda.

Separados por apenas quatro pontos, os dois times vivem momento delicado na competição e lutam para se afastar da zona de rebaixamento. O Vitória ocupa a 16ª colocação, com nove pontos, sendo o primeiro de fora do Z-4. Já o Santos amarga a vice-lanterna, com apenas cinco pontos conquistados.

Os dois times não se enfrentam desde outubro de 2018. No último encontro, no Barradão, o Peixe venceu por 1 a 0 com gol de Carlos Sánchez.

O Alvinegro Praiano vem de uma eliminação precoce na Copa do Brasil para o CRB, nos pênaltis, e agora tem apenas o Campeonato Brasileiro pela frente até o fim da temporada.

Escalações de Vitória x Santos:

⚽Escalação do Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Baralhas, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Matheuzinho; Gustavo, Renato Kayzer e Osvaldo.

⚽Escalação do Santos (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Léo Godoy, Luan Peres, João Basso e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Santos e Vitória se enfrentam pela primeira vez desde 2018. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Desfalques do Santos:

-Soteldo (lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda)

-Gil (liberado para resolver problemas familiares)

-Aderlan (dores na coxa direita)

-João Schmidt (lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda)

-Escobar (suspenso)

-Zé Ivaldo (suspenso)

-Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda)

Retrospecto Vitória x Santos:

42 jogos

23 vitórias do Santos

9 empates

10 triunfos do Vitória

*A informações são do site Acervo Santista

Ficha técnica:

✅ FICHA TÉCNICA

⚽VITÓRIA X SANTOS

🏆10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Manoel Barradas (Salvador - BA)

📺 Onde assistir:

🗣️ Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)