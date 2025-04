Neymar aponta os melhores times do Brasileirão e mostra confiança no Santos

Neymar ainda fez a sua estreia no Brasileirão, mas mostrou que está de olho no torneio. O atacante do Santos falou sobre a expectativa do Peixe para a competição nacional. O camisa 10 elogiou o Alvinegro Praiano e disse que a equipe vai surpreender na competição.

— Nosso time está bem fortalecido, voltando a ser aquele Santos, time novo, investimento alto, treinador novo, tudo requer tempo para as coisas encaixarem. Tivemos o Campeonato Paulista como base. Vamos fazer um Brasileirão surpreendente e brigar lá em cima - disse o craque em entrevista à 'Cazé TV'.

O Peixe não iniciou bem a competição e só conquistou um ponto nas duas primeiras rodadas. O jogador não entra em campo desde o dia 2 de março, quando o Santos venceu o RB Bragantino por 2 a 0, nas quartas de final do Paulistão.

Desde então, o atacante se recupera de um edema na coxa esquerda e perdeu partidas importantes pelo Peixe, como a semifinal do Paulistão contra o Corinthians. Neymar foi convocado por Dorival Junior para defender a Seleção Brasileira na Data Fifa, mas foi cortado pela lesão.

Nesta quinta-feira (10), Neymar participou de um jogo-treino do Peixe contra o Água Santa, no CT Rei Pelé. A expectativa é que o atleta atue contra o Fluminense, no domingo (13), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão.

Neymar falou sobre o Campeonato Brasileiro (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Os favoritos

O craque também foi questionado sobre os melhores times da competição. Neymar apontou três equipes que estão acima do Santos e despontam na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro.

— Hoje, vejo muitos times iguais ao Santos. Palmeiras é um que está acima por ter um mesmo time já há muitos anos. Flamengo pelo elenco que tem, Botafogo também fez um grande ano em 2024 e manteve a base. Já junto com Santos vejo Internacional, Atlético-MG, Corinthians — declarou o jogador