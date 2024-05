Meia do Santos revela conversa com Neymar após acerto

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 06:00 • Santos (SP)

Serginho foi apresentado pelo Santos nesta terça-feira (30). O meia chega por empréstimo junto ao Maringá, com opção de compra. O jogador, foi formado nas categorias de base do Peixe, atuou ao lado de André, Alan Patrick e Neymar, que é seu amigo.

- Sempre tem um carinho especial em poder voltar ao clube que me revelou. Eu cheguei como criança. Não só virei profissional, mas aprendi muito como pessoa, como ser humano. Muito feliz de voltar. De ter passado pelas mãos de pessoas com quem tenho carinho, como o professor Lima. A expectativa de estar com o grupo, de voltar depois de muito tempo é grande. Motivação lá em cima em fazer parte da reconstrução do Santos. Espero ajudar o Santos a voltar para o lugar que não deveria ter saído.

- Nos falamos. Ele deu muito apoio. Ele disse: está voltando para casa, vai ser feliz. A gente veio para cá junto, cresceu junto. Espero fazer o melhor dar alegrias a ele e ao Santos.

Fábio Carille foi um dos principais responsáveis pelo retorno de Serginho. O técnico pediu a contratação do meia, que ainda não teve contato com o treinador.

- Ele não me ligou, não tivemos contato, mas ele estava acompanhando. Não conversamos ainda. Vamos aos poucos nos treinos. Mas vai chegar o momento certo. Ele me recebeu muito bem, está me ajudando muito. Agradeço toda recepção. Da comissão técnica e jogadores. Espero agradar ao que ele está buscando e ter um bom aproveitamento no campeonato.

Carille pediu a contratação de Serginho (Foto: Raul Baretta/Santos F.C.)

🎙️ MAIS RESPOSTAS DE SERGINHO:

CONCORRÊNCIA COM OUTROS MEIAS

- A concorrência é sadia. Terão bastantes jogos até o fim do ano. Espero que possamos desempenhar ao máximo. Quando um não estiver bem, o outro pode ajudar. Sou um cara de aproximação, que gosta de finalizar. Tenho a bola parada também. Espero ajudar da melhor forma. Não temos nenhuma vaidade de brigar por posição.

POSIÇÃO EM CAMPO

- As pessoas sabem onde venho jogando. O professor Carille comentou sobre essa situação e dependerá dele. Jogo bastante por dentro e extremo pelos dois lados. Tem um tempo que jogo nessas posições. Lá fora joguei mais pelo lado, mas quando precisava vinha por dentro. Onde o professor me colocar espero fazer meu melhor para ajudar o Santos.

EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR

- Aprendi muito lá fora sobre a intensidade. Futebol está muito intenso, a Série B pede isso. Intensidade e jogo rápido. Nosso time vem fazendo isso. Foi fácil de me encaixar nos treinos, no estilo de jogo. Espero que possa dar certo, entrosar o mais rápido possível para poder aproveitar e continuar com as vitórias.

MARINGÁ

- É um time inferior, mas com bastante projeção, que compete bastante. Se estivesse numa série C ou B estaria competindo lá em cima. Falamos inferior porque é um time novo, começando. Tem muito para conquistar as divisões e brigar de igual para igual. Já vesti essa camisa, sei como é. Eu fui criado em grandes jogos na base, consegui estrear como profissional. Sei do tamanho da importância, dos jogos que terão. Tenho só a agradecer. Vestir esse manto é maravilhoso. Espero desfrutar ao máximo e, se Deus quiser, conquistar os objetivos.

BOLA PARADA

- É uma coisa positiva. A bola parada é uma coisa que treino bastante, procuro caprichar. Os jogos têm sido definidos assim. Um jogo trucado acaba sendo definido assim. Espero que posso continuar, ajudar nossa equipe. O foco é ir em busca da Série A, espero fazer o meu melhor.