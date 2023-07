Autor dos gols do Santos no empate em 2 a 2 com o Botafogo, na tarde deste domingo (23), pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Marcos Leonardo celebrou um dos feitos levando o dedo indicador à boca, como se estivesse pedindo silêncio. O Peixe jogou em casa contra o Glorioso e, ainda assim, a partida aconteceu com os portões fechados, já que o clube paulista cumpre suspensão. Marcos, no entanto, manteve o mistério e não quis revelar o motivo da comemoração.