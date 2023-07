- Isso é um processo que estamos dando atenção no dia a dia, mas temos que criar para não virar uma neura. Ficamos sensibilizados. Eu, como treinador, prefiro salientar que no primeiro jogo que fizemos em casa, tomamos 3 a 2, 3 a 3, e, no apagar das luzes, conseguimos fazer o gol da vitória. Hoje fizemos 2 a 0, em um jogo convincente, e tomamos o empate. Prefiro valorizar a eles que, no final, quando tomamos o gol, nos abatemos. Prefiro valorizar que conseguimos sustentar o empate com o líder do campeonato. Poderia ter mantido a vantagem com mais intensidade, mas tenho que salientar que conseguimos buscar a vitória no final contra o líder do campeonato, para o lado psicológico de que buscamos. Não tem ninguém coitadinho, somos profissionais, com os seus devidos deveres, mas somos seres humanos, passíveis às questões mentais - disse o treinador em entrevista coletiva após o duelo contra o Glorioso.