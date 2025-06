Zé Rafael surpreende em retorno e conquista rápida titularidade no Santos

Demorou, mas Zé Rafael emplacou sua primeira sequência como titular do Santos. O camisa 6 estreou no empate contra o Ceará, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, e, na sequência, iniciou quatro partidas consecutivas (Corinthians, CRB, Vitória e Botafogo).

Zé Rafael chegou ao Santos lesionado, com um quadro de espondilolistese — condição caracterizada pelo deslocamento de uma vértebra sobre a outra, que provoca dores intensas e limita os movimentos.

Contratado em fevereiro de 2025, o meio-campista não entrava em campo por uma partida oficial desde 23 de novembro do ano passado, quando ainda defendia o Palmeiras.

Desde que estreou, Zé Rafael vem surpreendendo internamente e também aos torcedores. Em cinco partidas pelo Santos, sendo quatro como titular, o volante tem se destacado pela consistência e intensidade no meio-campo. Com 90% de acerto nos passes e um passe decisivo, Zé também mostra eficiência na marcação: foram 14 bolas recuperadas, 14 desarmes e 3 interceptações, além de participação ativa nos duelos, com 66% de aproveitamento. Os números são do Sofascore.

A sequência de Zé Rafael foi tão positiva que o camisa 6 ganhou espaço de jogadores que vinham sendo titulares no clube. Contra o Botafogo, por exemplo, Diego Pituca, João Schmidt e Gabriel Bontempo começaram no banco de reservas.

Veja abaixo os números de Zé Rafael pelo Santos:

5 jogos (4 titular)

90% acerto no passe

1 passe decisivo

14 bolas recuperadas

14 desarmes

3 interceptações

4 faltas

66% eficiência nos duelos

Nota Sofascore 6.96

Zé Rafael se recuperou de uma lesão na coluna (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Sequência do Santos

Após dois dias de folga, o elenco santista se reapresenta nesta quarta-feira (4), de olho no confronto contra o Fortaleza, marcado para o dia 12 de junho, às 19h30 (de Brasília), no Castelão.

Esse será o último compromisso antes da pausa para o Mundial de Clubes da FIFA, e a única possibilidade do Peixe deixar a zona de rebaixamento passa por uma vitória sobre o Fortaleza, além de torcer por derrotas de Vitória e Vasco. O Leão da Barra recebe o Cruzeiro, enquanto o Cruz-Maltino encara o São Paulo, no Morumbis.

O Alvinegro ocupa a 18ª colocação, com apenas oito pontos somados. Ao todo, o Peixe venceu dois jogos, empatou outros dois e perdeu sete. O time marcou oito gols e sofreu 12.