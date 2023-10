- Queria, em nome da comissão técnica e dos atletas, pedir desculpas ao torcedor. Foi um jogo totalmente atípico dentro do que temos feito. Estávamos bem cientes do que precisava fazer, mas não foi uma tarde boa e infelizmente aconteceu isso. A responsabilidade é toda minha. Temos que pedir desculpas, levantar a cabeça e seguir trabalhando. Da mesma forma que não me empolguei nas vitórias, não vou me abalar com esta derrota - disse o técnico.