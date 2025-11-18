Igor Vinícius projeta duelo decisivo contra o Mirassol: 'Encarar como se fosse um clássico'

O Santos enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe chega embalado após a vitória importante por 1 a 0 sobre o Palmeiras, resultado que trouxe alívio na tabela e tirou a equipe da zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva realizada no CT Rei Pelé, nesta terça-feira (18), o lateral-direito Igor Vinicius projetou mais um duelo contra um adversário que está no G4.

— Sabemos que tivemos exemplos de grandes jogos que fizemos e, depois, acabamos nos acomodando. Temos isso em mente e entendemos a importância do confronto com o Mirassol, que vive uma fase fantástica. Estamos focados para conquistar os três pontos, dar sequência e seguir firmes até o fim do Campeonato Brasileiro — afirmou o lateral.

Igor Vinicius durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

Menino da Vila:

Contratado em julho deste ano, o ex-jogador do São Paulo também comentou sobre sua adaptação ao trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda.

— Cheguei no meio do ano junto com o Mayke. Ele teve oportunidades e eu também. Desde que o Vojvoda chegou, eu não estava jogando muito, mas ele sempre me chamava, elogiava e apontava o que eu precisava corrigir. Pedia para eu me preparar porque a oportunidade iria aparecer. Sempre teve essa preocupação. Agora estou tendo mais chances — disse o atleta, que foi titular nos dois últimos jogos.

Apesar de o Santos ter deixado a zona do rebaixamento, a equipe está apenas um ponto à frente do Vitória, primeiro time fora do Z4. Igor Vinícius ressaltou a importância de manter a postura.

— Encarar como se fosse um clássico. A gente sabia da dificuldade que teríamos nesses últimos jogos, mas o grupo mostrou uma mentalidade forte e grande poder de resiliência. É preciso enaltecer a torcida, que fez uma festa fantástica. Assim que entramos na Princesa Isabel, o clima já estava diferente. Que seja assim amanhã: mais festa e novamente com ingressos esgotados. Uma festa parecida com a do jogo contra o Palmeiras — explicou o lateral.

O Santos finaliza a preparação para o duelo contra o Leão Caipira nesta terça-feira (18), às 16h (de Brasília), no CT Rei Pelé.