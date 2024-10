Fluminense e Santos empatam no primeiro duelo das semifinais do Brasileirão sub-17

Fluminense teve dois convocados para Seleção Sub-17 (Foto: Marina Garcia/Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 22:49 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (01), em confronto válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17, o Santos visitou o Fluminense no Estádio Raulino de Oliveira e empatou por 2 a 2. Luca Meirelles e Mateus Xavier balançaram as redes para os visitantes, enquanto Kaio Borges e Wallace igualaram para a equipe da casa.

Com o resultado, o Peixe precisa de um triunfo pela vantagem mínima no jogo da volta para carimbar seu passaporte direto à final. Em caso de outro empate, a classificação será decidida nos pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor entre Palmeiras e Botafogo na decisão do torneio.

O segundo e decisivo duelo entre Santos e Fluminense ocorre na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro.



O Fluminense inaugurou o marcador aos 11 minutos do primeiro tempo. Após rápida troca de passes pela esquerda, Kaio Borges recebeu na pequena área e arrematou de primeira, no contrapé do goleiro Paulo Henrique.

Aos 39 minutos da etapa inicial, o Santos respondeu e quase igualou o resultado. Em jogada de contra-ataque pela ponta direita, Luca Meirelles driblou o marcador e finalizou cruzado. A bola bateu no travessão e chegou a pingar em cima da linha, mas não entrou.

O Santos chegou ao empate aos 15 minutos do segundo tempo. Luca Meirelles aproveitou cobrança de falta na entrada da área e chutou forte, no canto direito, para marcar.

Aos 17 minutos da etapa complementar, Mateus Xavier recebeu lançamento de Luca Meirelles, ganhou do defensor na velocidade e bateu rasteiro, no contrapé de Gustavo Henrique.

O Fluminense empatou aos 30 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio do Fluminense pela esquerda, Riquelme recebeu na segunda trave e cabeceou. Após grande defesa e rebote de Paulo Henrique, Wallace aproveitou para concluir.