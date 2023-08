A atitude agradou o técnico Diego Aguirre, que afirmou que o presidente Andres Rueda também conversou com o elenco santista antes do jogo contra os gaúchos, que teve caráter decisivos por uma série de aspectos. Além da abertura do segundo turno do Brasileirão, foi a volta da torcida santista à Vila Belmiro depois de quatro jogos de punição, com o estádio tendo portões fechados, e a oportunidade dos jogadores do Peixe passarem uma impressão diferente depois de terem sido goleados pelo Fortaleza na semana passada, no Estado do Ceará. Partida esta que marcou a estreia do atual treinador do Alvinegro.