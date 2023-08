Durante o jogo, a torcida do Grêmio, presente no setor para visitantes da Vila Belmiro, provocou a do Santos com cantos sobre ''jogar a Série B'' - visto que o Alvinegro encontra-se na 17ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos somados até o momento. Os tricolores só não contavam com a virada santista no final da partida, com gol de Julio Furch aos 90 minutos.