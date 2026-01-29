Gabriel Brazão opina sobre início irregular do Santos na temporada: 'Erros que são cruciais'

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, classificou como inadmissível a derrota por 4 a 2 para a Chapecoense, na estreia do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda teve oito desfalques e vem promovendo um rodízio entre os jogadores do elenco, visando minimizar o desgaste físico. No entanto, a estratégia ainda não surtiu efeito, já que o clube soma apenas uma vitória em seis jogos nesta temporada, além de oito gols sofridos.

– Com todo respeito à Chape, mas o resultado foi inadmissível, ainda mais pelo volume que criamos. A gente vem cometendo erros que são cruciais. Às vezes eu consigo ajudar, às vezes não. Isso acaba sobrecarregando ali atrás, não só neste jogo, como nos outros também. Temos que corrigir isso. Temos um clássico contra o São Paulo, por outro campeonato, e é importante para nós conseguir a vitória nessa partida – explicou o arqueiro.

Gabriel Brazão entrando em campo pelo Santos na Arena Condá. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Peixe tem pela frente dois clássicos contra o São Paulo. O primeiro será neste sábado (31), pelo Campeonato Paulista. O Alvinegro Praiano ainda não poderá contar com Neymar, que segue em transição física após se recuperar de uma artroscopia no joelho esquerdo.

– São campeonatos diferentes, mas a responsabilidade é a mesma. Não podemos nos abalar, porque, se isso acontecer, não podemos jogar no Santos. É um clube muito grande para a gente se abalar. Precisamos manter a cabeça no lugar. São dois jogos importantes e precisamos do resultado – completou.

Agenda:

PAULISTA - 6ª rodada - 31.01 (sábado) - São Paulo x Santos - 20h30 (de Brasília) - Morumbis

BRASILEIRO - 2ª rodada - 04.02 (quarta) - Santos x São Paulo - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro

PAULISTA - 7ª rodada - 08.02 (domingo) - Noroeste x Santos - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho

BRASILEIRO - 3ª rodada -12.02 (quinta) - Athletico-PR x Santos - 19h (de Brasília) - Arena da Baixada

PAULISTA - 8ª rodada - 15.02 (domingo) - Santos x Velo Clube - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

Programação da semana:

Quinta-feira (29)

Apresentação às 16h30 e treino às 17h30 no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (30)

Apresentação às 16h e treino às 17h no CT Rei Pelé.

Sábado (31)

São Paulo x Santos FC - 20h30 - Morumbis