Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 21:56 • São Paulo (SP)

O Santos está muito perto de garantir seu retorno à Série A do Brasileirão. E o objetivo pode ser conquistado já na próxima rodada, quando o time comandado por Fábio Carille recebe o Vila Nova, na Vila Belmiro, no sábado (2), às 16h30, pela 35ª rodada da competição.

Atualmente, o líder do campeonato tem 62 pontos e venceu o o Ituano nesta segunda-feira (28), fora de casa, por 2 a 0. Para voltar à elite na próxima rodada, no entanto, o time paulista não depende apenas de suas forças.

Além de vencer o sexto colocado da Série B, o Santos precisa secar o Ceará, quinto colocado com 54 pontos, e que enfrenta o Paysandu, no domingo (3). Se o time cearense vencer, o sonho do retorno do Peixe será adiado. Restam, ainda, quatro rodadas para o fim do campeonato.

