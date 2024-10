Santos vence o Ituano e se aproxima do acesso à Série A do Brasileirão

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 28/10/2024 - 20:56 • São Paulo (SP)

O Santos conquistou mais uma vitória importante em busca do acesso à elite do Brasileirão e título da Série B. O time comandado por Fábio Carille venceu o Ituano, no Novelli Júnior, 2 a 0, com gols de Serginho e Guilherme, na noite desta segunda-feira (28), e se garantiu na ponta da tabela, com 62 pontos. O time de Itu, por sua vez, segue na zona de rebaixamento em situação delicada, com apenas 34.

Como foi o jogo?

Em situações distintas na tabela, já que o Santos é líder e o Ituano briga contra o rebaixamento, o time da casa começou a partida buscando abrir o placar cedo. Na primeira boa oportunidade, chute cruzado de Thonny Anderson. Pouco depois, foi a vez de José Aldo pegar rebote em cobrança de falta e obrigar Diógenes a trabalhar.

O Peixe, por sua vez, apesar do início tímido, cresceu na partida e teve as melhores oportunidades, que vinham, principalmente, pelo lado esquerdo, com Guilherme. Não demorou para o time de Fábio Carille abrir o placar, aos 17 minutos, com Serginho, que recebeu passe do camisa 11 e tocou na saída do goleiro.

Aos 34, outra boa chance do Peixe, agora, com Escobar, novamente pela esquerda e em passe de Guilherme. O lateral soltou a bomba em um chute cruzado e viu Jefferson Paulino fazer boa defesa. Apesar de ter dominado a maior parte do primeiro tempo, o Santos foi para o intervalo com uma vitória magra.

No segundo tempo, o Santos acordou e mostrou que não estava disposto a tomar sustos. Com apenas seis minutos, também pelo lado esquerdo, foi a vez de Guilherme aumentar o marcador após chutar rasteiro. A partir daí, o Santos passou a controlar mais a bola e estava mais perto do terceiro do que o Ituano de diminuir o placar.

Aos 30, mais uma ótima chance do time da Baixada. Otero cobrou falta e a zaga afastou, depois a bola sobrou pra Gil cabecear após cruzamento. O zagueiro, no entanto, carimbou o travessão. Com controle do visitante no jogo, o final não foi cheio de emoções e terminou assim.

O que vem por aí?

Agora, pela 35ª rodada da Série B, o Santos volta a campo para enfrentar Vila Nova, na Vila Belmiro, no sábado (2), às 16h30. Do outro lado, o Ituano recebe o CRB, no Novelli Júnior, na segunda-feira (4), às 21h15.

✅ FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 x 2 SANTOS

34ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

📆 Data e horário: segunda-feira, 28 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Novelli Júnior, em Itu (SP)

🥅 Gols: Serginho (17‘/1ºT) (0x1); Guilherme (6'/2ºT) (0x2)

🟨 Cartões amarelos: Thonny Anderson, José Aldo e Claudinho (ITU); Serginho (SAN)

⚽ ESCALAÇÕES

ITUANO (Técnico: Chico Elias)

Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Gui Lazaroni; Xavier (Miquéias), José Aldo e Yann Rolim (Neto Berola); Bruno Xavier (Leozinho), Vinícius Paiva (João Carlos) e Thonny Anderson (Salatiel).

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Diógenes; Hayner (JP Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt (Sandry), Diego Pituca e Giuliano (Willian); Serginho (Otero), Guilherme e Wendel Silva (Julio Furch).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia (BAS)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (MASTER) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (CD)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (FIFA)