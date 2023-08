- Fiquei muito grato e contente. Agradeço pelo convite. Voltar é de extrema importância, trabalhei aqui por sete temporadas. Estava acertado com um time do Irã, ia viajar na sexta-feira, mas o telefonema do presidente demorou 24h e pude pensar bastante no convite para voltar ao Santos. As grandes dificuldades são palavras primas e irmãs das grandes oportunidades. Eu vi no Santos tudo que representa na minha vida, o Santos abriu as portas do mundo para mim. Eu devo muito ao Santos. Esses grandes desafios apetecem o profissional colocar tudo que ele sabe em prática. Fiz muitos cursos. Quando tive essas 24 horas para pensar, me trouxe tudo que eu poderia ajudar nesse momento.