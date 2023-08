- Estamos tentando fazer as pessoas no entorno desse problema entenderem isso. O mais importante é resgatar o jogador que ele é. A janela está fechada, foi um timing errado. Sei da vontade do atleta de jogar na Europa, não competimos financeiramente com clubes europeus, mas existem momentos e momentos. O momento é pensar no Santos, tudo isso vai passar e isso (clube) vai continuar, essa é uma posição do clube. Queremos a permanência dele, pode até acontecer a negociação, mas que ele saia na próxima janela, não nessa. Nossa necessidade técnica é para ontem.