Gabriel Brazão analisa início de temporada do Santos: 'Temos muito a crescer'

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, conversou com jornalistas na zona mista após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na última quarta-feira (14), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O arqueiro santista avaliou o desempenho da equipe na partida e comentou sobre os últimos 12 dias de trabalho no CT Rei Pelé.

— Eu não gosto muito do gramado sintético, isso acaba nos atrapalhando. Mesmo assim, precisamos ter convicção no trabalho, porque acredito que vamos colher bons frutos. Fizemos um bom jogo. Como eu disse, é um ano atípico: foi apenas o nosso segundo jogo em dez dias. Sabemos que ainda temos muito a evoluir ao longo do campeonato. É corrigir nos vídeos com o professor, já que não estamos tendo tempo para treinar, manter a concentração e seguir trabalhando. Vamos crescer e colher bons frutos - afirmou.

Gabriel Brazão durante a partida entre o Santos e o Palmeiras, na Arena Barueri. (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Gabriel Brazão também comentou sobre o curto intervalo de preparação entre as partidas no Campeonato Paulista. Somente em janeiro, o Santos disputará sete jogos, sendo seis pelo Estadual e um pelo Campeonato Brasileiro.

— No momento, assistimos a muitos vídeos, porque o desgaste é grande para quem vem atuando. Quem jogou no sábado sente bastante. Precisamos corrigir as coisas no dia a dia da forma que for possível e já buscar uma atuação melhor no domingo - explicou o goleiro.

O Peixe volta a campo no próximo domingo (18), quando enfrenta o Guarani, às 20h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, no interior de São Paulo.

O goleiro santista também falou sobre a integração de jovens atletas da base ao elenco profissional. Vinícius Lira já está integrado, enquanto Mateus Xavier, Pepê Firmino e Gustavinho ainda passam pelo processo de transição.

— São grandes jogadores, e a gente tenta ajudar da melhor forma possível ao longo do campeonato. É um privilégio trabalhar com esses meninos - disse Brazão.

Os Meninos da Vila também entraram em campo na última quarta-feira (14) e venceram a Ferroviária por 4 a 1, com gols de Mateus Xavier, Pedro Assis, Nadson e Kenay. O Santos enfrenta o Cruzeiro na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.