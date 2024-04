Furch vira dúvida no Santos para final do Paulistão

(Foto: Raul Baretta / Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 13:12 • São Paulo (SP)

Julio Furch deve ser desfalque no Santos para a decisão do Paulistão, domingo (7), contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O atacante realizou exame de imagem e apresentou processo inflamatório no tendão e músculo adutor esquerdo.

Furch permanecerá em tratamento em dois períodos durante a semana, mas a tendência é que o argentino seja baixa no Santos para a final. Assim, a tendência é que Morelos seja o escolhido pelo técnico Fábio Carille para comandar o ataque do Peixe no Allianz.

Furch foi substituído aos 39 minutos do primeiro tempo na vitória do Peixe na Vila Belmiro. O centroavante de 34 anos, realizou doze partidas e anotou 3 gols.

Furch em ação contra o Palmeiras (Foto: Raul Baretta / Santos)

A grande decisão entre Santos e Palmeiras será no domingo (7), às 18h, no Allianz Parque. O Peixe pode empatar no próximo final de semana que ainda leva o título do Paulistão. Em caso de vitória da equipe de Abel Ferreira por um gol de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis.

