Júnior Santos artilheiro, Botafogo com melhor ataque e mais… Confira os destaques da Libertadores 2024

Botafogo é o destaque no início da Libertadores 2024







Publicada em 02/04/2024 - 08:00

Com o iminente início da fase de grupos da Libertadores, a busca pela Glória Eterna já iniciou há algum tempo para algumas equipes. Com o pontapé inicial tendo sido dado em janeiro, a competição conta com diversos destaques até aqui.

ARTILHEIRO ON FIRE 🔥

Nesse momento, Júnior Santos é um dos principais jogadores do torneio. Em quatro partidas disputadas, o camisa 11 do Botafogo anotou oito gols e é o artilheiro isolado da competição. E o atacante tem mais seis jogos a serem disputados na fase de grupos.

O feito do jogador é tão impressionante que faltam apenas cinco gols para igualar a marca de Germán Cano na Libertadores em 2023. Na temporada passada, o argentino foi o máximo goleador com 13 gols marcados.

Júnior Santos é o artilheiro da Libertadores com oito gols marcados (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

GARÇOM DESCONHECIDO 🧑‍🍳

O jogador que mais deu passes para gols na atual edição da Libertadores é Ignacio Bailone, do Nacional-PAR. No entanto, a equipe do meia argentino foi eliminada na terceira fase da competição para o Palestino, e o atleta não disputa mais o torneio.

FERROLHO URUGUAIO ❌

O Nacional-URU é o clube menos vazado dentre as equipes que já entraram em campo pela Libertadores. Em quatro partidas disputadas contra o Academia Puerto Cabello e Always Ready, o clube sofreu apenas dois gols.

Nacional sofreu apenas dois gols na Libertadores em quatro jogos (Divulgação)

MELHOR ATAQUE ⚽

Além de ter o artilheiro da Libertadores, o Botafogo possui o melhor ataque da competição. Em quatro jogos, o Alvinegro marcou 10 gols até aqui. Essa foi a quantidade de vezes que o Fluminense balançou as redes na fase de grupos em 2023, no ano em que foi campeão.

Botafogo tem o melhor ataque da competição (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

MAIS CARTÕES 🟨🟥

Defensor do Aurora, Merardo Amarilla não poupou seus adversários em nenhum jogo. O atleta recebeu três cartões amarelos e um vermelho em apenas três partidas, tendo sido punido em 100% das vezes em que entrou em campo, além de ter desfalcado os bolivianos no jogo de ida contra o Botafogo.