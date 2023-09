Alexandre Gallo, coordenador técnico alvinegro, viajou ao Velho Continente com a intenção de negociar pessoalmente com o argentino e seus agentes, mas as conversas não animaram. A tendência é que as tratativas sejam encerradas definitivamente ainda nesta sexta-feira (1), segundo apurou a reportagem. Financeiramente, a oferta santista era considerada ‘robusta’, e o clube fez grandes esforços para confirmar a contratação.