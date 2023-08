Antes dos confrontos contra Fortaleza e Atlético-MG, houve a mesma atitude. No confronto contra o Grêmio, há duas rodadas, foram arrecadados mais de R$ 9 mil para realização de um 'corredor de fogo' nos arredores da Vila Belmiro, com foguetório e sinalizadores para recepcionar o ônibus da delegação. Um dia antes do duelo diante do Imortal, integrantes da organizada se reuniram com o elenco para firmar pacto de apoio incondicional até o fim do ano.