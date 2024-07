Faz tempo! Relembre a última vitória do Coritiba contra o Santos na Vila Belmiro

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 17:47 • Rio de Janeiro (RJ)

De olho na parte de cima da tabela da Série B, Santos e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira (22), na Vila Belmiro. Saiba a última vez que o Coxa venceu o Peixe na Baixada!

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A última vitória

A última vez que o Coritiba visitou o Santos e saiu vitorioso aconteceu em 2011. Naquele Santos, Neymar e Ganso ditavam a música. No Coxa, os destaques eram Bill, Anderson Aquino e Rafinha.

No campo, o Santos saiu na frente, com Borges, aos quatro. Jeci empatou, mas o artilheiro pôs o Peixe na frente de novo. Já na parte final da partida, Marcos Aurélio e Léo Gago viraram o marcador.

Estatísticas de Santos x Coritiba

Ao longo da história, Santos e Coritiba já se enfrentaram em 51 jogos, com 13 vitórias do Coxa, nove empates e 29 vitórias do Peixe. Jogando na Vila Belmiro, o Santos também tem vantagem, com 17 vitórias, quatro empates e duas vitórias. No último encontro entre os dois, vitória do Peixe por 2 a 1, no Brasileirão da última temporada.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x Coritiba

Brasileirão Série B - 17ª rodada

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 22 de julho de 2024, às 20h

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) E José Moracy de Souza E Silva (CE)

📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Júlio Furch.

CORITIBA (Técnico: Fábio Matias)

Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto, Bruno Melo e Rodrigo; Everton Morelli, Matheus Frizzo, Sebastian Gomez e Vini Paulista; Robson e Lucas Ronier.