João Schmidt opina sobre retorno de Neymar ao Santos: 'Quer ajudar'

O atacante do Santos, Neymar, treinou com bola pelo quarto dia seguido no CT Rei Pelé. Nesta quarta-feira (31), a imprensa pôde acompanhar apenas o aquecimento da atividade e a coletiva de imprensa concedida pelo volante João Schmidt.

continua após a publicidade

O jogador do Peixe foi questionado sobre a expectativa em relação ao retorno do camisa 10 ao time santista no duelo deste sábado (1), contra o Fortaleza, às 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

— Sinceramente, eu não sei quando ele estará disponível e nem se vai jogar. O que eu sei é que ele está se sentindo bem, quer ajudar, está com saudade e quer estar em campo logo. Tenho certeza de que, em breve, estará à disposição para nos ajudar — afirmou João Schmidt.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

As equipes estão separadas por apenas cinco pontos na tabela de classificação. Em 16º lugar, o Santos é o primeiro time de fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos, enquanto o Leão do Pici aparece em 18º, com 27.

O Peixe contará com o retorno de Zé Rafael, que cumpriu suspensão e ficou fora do empate por 2 a 2 diante do Botafogo, no Nilton Santos, na última rodada. Por outro lado, Souza está suspenso, e o substituto deverá ser Escobar.

continua após a publicidade

João Schmidt treina sob forte chuva no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Treino do dia:

Neymar evitou novamente o contato físico com os companheiros, que também demonstraram cautela, especialmente durante o tradicional bobinho de aquecimento antes da atividade tática.

O camisa 10 vem sendo avaliado diariamente. A lesão mais recente foi diagnosticada no dia 18 de setembro, poucos dias após a partida contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Desde então, o jogador está fora há sete rodadas, completando um mês e dez dias longe dos gramados.

O Santos entrou em campo 48 vezes em 2025, somando partidas pelo Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Ídolo santista, Neymar atuou em 23 jogos na temporada, mas ficou fora das seis primeiras rodadas da fase inicial do estadual. Ou seja, esteve presente em 23 dos 42 compromissos possíveis desde então.

➡️ Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão