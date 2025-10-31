João Schmidt avalia sequência no Santos no Campeonato Brasileiro: 'Precisamos vencer'

Contratado pelo Santos para a disputa da Série B do ano passado, o volante João Schmidt afirmou que vive um momento diferente e destacou a necessidade do time de reagir no Campeonato Brasileiro.

O jogador concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), no CT Rei Pelé, e comentou sobre o período conturbado do clube, que ainda não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento.

— Como eu disse, tive bons momentos também com outros treinadores. Agora, consegui uma sequência melhor. A gente vem fazendo bons jogos, mas os resultados acabam atrapalhando muito. Na maioria das partidas, tivemos boas atuações, e isso passa por todos. Quando o time vai bem, o lado bom de cada um aparece. Mas precisamos vencer. Quando as vitórias voltarem, as coisas vão começar a melhorar — afirmou o volante - disse o jogador.

João Schmidt acumula 37 jogos com a camisa do Peixe. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Pressão:

O volante João Schmidt comentou, em entrevista coletiva, sobre como o elenco do Santos vem trabalhando para lidar com a pressão por resultados melhores. O time soma uma derrota para o Vitória e um empate diante do Botafogo, e está a apenas um ponto da zona de rebaixamento.

