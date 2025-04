Escalações de Santos x Bahia: Peixe estreia na Vila no Brasileirão; Neymar joga?

O Santos recebe o Bahia neste domingo (06), às 20h30, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem Neymar na lista de relacionados, o Peixe conta com o retorno de Soteldo, que fica como opção no banco de reservas. O jogador foi poupado do duelo da primeira rodada contra o Vasco, em São Januário. Na ocasião, o Alvinegro perdeu por 2 a 1.

Após a partida, o presidente Marcelo Teixeira fez duras críticas ao desempenho da equipe, especialmente pelos 21 dias livres de treinos após a eliminação no Campeonato Paulista.

Santos recebe o Bahia na Vila Belmiro em duelo que marca o retorno à Série A em casa. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance)

Como chegam os dois times?

O Santos ainda não venceu no Brasileirão. Perdeu na estreia para o Vasco e teve a semana livre para treinos já que não disputa nenhum torneio da CONMEBOL. O elenco folgou na última segunda-feira (31) e teve cinco dias de atividades no CT Rei Pelé.

Uma vitória no duelo deste domingo é fundamental para que o técnico Pedro Caixinha não fique pressionado no cargo. Com bons nomes livres no mercado como Tite, Jorge Sampaoli e Dorival Júnior, os dirigentes pregam cautela com a possível saída do português.

No entanto, em caso de derrota o cenário pode mudar já que o time não vem apresentando boas atuações desde a eliminação no estadual.

Já o Bahia, estreou com um empate por 1 a 1 com o Corinthians, em casa, na estreia do Brasileirão. No meio da semana jogou pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Esquadrão empatou por 1 a 1 com o Internacional, na última quinta-feira (03), na Arena Fonte Nova.

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com o suspenso Éverton Ribeiro.

Neymar segue em transição:

O camisa 10 se recupera de um edema na coxa esquerda e neste momento faz um trabalho de fortalecimento muscular com o Departamento Médico do Santos. O staff pessoal do Menino da Vila também trabalha em conjunto com a comissão técnica do Alvinegro.

A expectativa é de que ele volte a treinar com o elenco na semana que vem para estar à disposição de Pedro Caixinha no próximo domingo (13), na partida contra o Fluminense, no Maracanã.

Escalações Santos x Bahia:

ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.

ESCALAÇÃO DO BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Cauly e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Luciano Rodríguez.