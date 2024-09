Em busca pelo retorno à Série A, Santos precisa ao menos somar mais 24 pontos

(Foto: Divulgação/Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 06:30 • Santos (SP)

Em má fase, o Santos luta por resultados positivos na reta final da Série B do Brasileirão. A sequência do Peixe não tem sido positiva e o time tem decaído posições na tabela, colocando como dúvida o retorno à elite do futebol em 2025.

O returno da Série B do Campeonato Brasileiro do Santos tem sido marcado por um período de oscilações do time. Até aqui, foram seis pontos em cinco jogos e apenas uma vitória. Nessas condições, o Alvinegro ocupa a 12ª posição de melhor campanha na segunda metade da competição.

No total o Peixe está na quarta posição e soma 40 pontos, três atrás do líder Novorizontino. Na jornada, foram 24 jogos, 11 vitórias, sete empates e seis derrotas. Com 36 gols marcados e 18 sofridos, o Santos tem apenas 39,8% de chances de se classificar para a primeira divisão.

O que o Santos precisa fazer?

De acordo com as projeções do Departamento de Matemática da UFMG, as chances da classificação para a Série A ultrapassam 90% a partir dos 60 pontos. Entretanto, a "nota de corte" do quarto colocado, última posição a garantir o acesso , é entre 63 e 66 pontos.

Para tal feito, o Santos precisa conquistar ao menos 24 pontos, nas próximas 14 rodadas, para atingir a média. Entre as possibilidades, o Peixe precisaria ao menos de mais oito vitórias no campeonato. Na Vila Viva Sorte, o Alvinegro enfrentará o América-MG, Novorizontino, Operário, Mirassol, Ceará, Vila Nova e CRB. Em contrapartida, fora de casa vai visitar o Brusque, Botafogo-SP, Goiás, Chapecoense, Ituano, Coritiba e Sport.

No acesso garantido em 2023, o Atlético-GO finalizou a temporada com 64 pontos, o Criciúma também com 64, Juventude com 65 e o campeão Vitória com 72.