Defesa do Santos melhora, mas disputa por titularidade segue

O Santos tem mostrado evolução defensiva no Campeonato Paulista após um início instável. Desde a derrota no clássico contra o Corinthians, o Peixe vem apresentando maior solidez, mas a disputa por titularidade está cada vez mais acirrada.

Atualmente, o elenco conta com cinco zagueiros: Zé Ivaldo, Luan Peres, Gil, João Basso e Luisão. Zé Ivaldo tem sido o mais regular, enquanto Luan Peres, que começou a temporada como titular, enfrentou problemas físicos e suspensões. Na última partida, contra o Noroeste, ele permaneceu no banco, dando lugar a Gil.

— Eu defendo todos por igual. Os que às vezes o que o raio lhe toca, aqueles que tem um raio, mas que cai ao lado e passam incólumes. Eu tenho que defender o todo grupo. O Gil faz parte do grupo. Do mesmo jeito que o Basso, o Luan, o Zé Ivaldo, o Luisão. Todos são e serão importantes para nós em uma temporada que é muito longa e desgastante — explicou Caixinha.

Gil, que teve seu contrato renovado até o fim do ano, começou a temporada fora dos planos de Pedro Caixinha, mas recuperou espaço e foi titular nos únicos dois jogos em que o Santos não sofreu gols no Paulistão. Com experiência e boa leitura de jogo, ele se tornou uma peça importante para a equipe.

Para o duelo contra a Inter de Limeira, no domingo, a tendência é que Zé Ivaldo seja mantido na equipe titular, enquanto Gil e Luan Peres disputam a outra vaga. O Santos lidera o Grupo B com 15 pontos, seguido por Red Bull Bragantino (14 pontos), Portuguesa (12 pontos) e Guarani (12 pontos). O Santos agora busca confirmar a classificação e a primeira colocação na última rodada da fase de grupos.

