Reação de Gabigol em Palmeiras x Santos viraliza: 'Novo Deyverson'

O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, na última quarta-feira (14), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Durante o aquecimento da partida, torcedores do Alviverde aproveitaram o momento para provocar o atacante Gabigol, recém-contratado do Peixe.

Diante do cenário adverso, o camisa 9 respondeu os torcedores rivais com um gesto inusitado. Ele bateu palma e fez sinal de joia em direção à arquibancada. Além disso, Gabigol também fez caras e bocas, em uma ampla demostração de deboche a provocação alheia. O registro foi compartilhado pelo jornalista Igor Rodrigues.

A atitude do jogador viralizou nas redes sociais. Dentro de campo, o atacante teve uma atuação discreta. Ele começou entre os reservas, após sentir um desconforto muscular, e assim, entrou somente durante o segundo tempo do confronto. Veja a repercussão do caso abaixo:

Como foi o jogo entre Palmeiras x Santos

A primeira etapa do clássico entre Palmeiras e Santos foi marcada por muita disputa no meio de campo, erros de passe no terço final e chuva intensa. De volta ao time titular após ser poupado na estreia, Andreas Pereira precisou ser substituído aos 12 minutos após lesionar o ombro em uma disputa de bola. Larson foi o escolhido por Abel Ferreira para substituir o camisa 8.

A primeira chance clara de gol da partida foi do Santos. Barreal cruzou na cabeça de Lautaro Díaz dentro da pequena área, mas o atacante acabou finalizando em cima do lateral-direito Khellven.

Já na reta final da primeira etapa entre Palmeiras x Santos, Allan encontrou o argentino Flaco López, que, mesmo marcado pela defesa adversária, conseguiu a devolução para o jovem finalizar rasteiro e vencer Gabriel Brazão, abrindo o placar na Arena Barueri.

Com o passar do tempo, o Santos melhorou em campo contra o Palmeiras e passou a ditar o ritmo da partida. Em uma das chegadas, Igor Vinícius cruzou para a área alviverde, a bola desviou no zagueiro Murilo e passou muito perto de entrar, quase resultando em gol contra.

Com a missão de conter o ímpeto do Santos, Abel Ferreira promoveu uma série de substituições na equipe, a maioria delas no setor ofensivo. Entre as novidades, Vitor Roque foi acionado e recebeu muitos aplausos do público.

Vojvoda respondeu à beira do campo e também promoveu mudanças. Gabigol e Robinho Jr. entraram em campo, mas pouco conseguiram produzir. O Santos passou a abusar das bolas longas contra o Palmeiras e viu a defesa adversária afastar todas as investidas que se aproximaram da meta de Carlos Miguel.

Já nos acréscimos, Vitor Roque puxou um contra-ataque e tabelou com Luighi. Na cara do gol, a Cria da Academia finalizou à queima-roupa para nova defesa de Brazão, o melhor jogador do Peixe no clássico. Antes do apito final, Carlos Miguel defendeu finalizações de Robinho Jr. e Miguelito e garantiu a vitória do Palmeiras contra o Santos.