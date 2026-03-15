Corinthians abre o placar, mas Santos busca empate em clássico na Vila Belmiro

O Santos e o Corinthians empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (15), em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

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O Timão abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Memphis, e o Peixe empatou minutos depois com Gabriel Barbosa. Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue sem vencer clássicos nesta temporada. A equipe foi comandada por Gastón Liendo, já que Juan Pablo Vojvoda cumpria suspensão.

O Corinthians novamente não contou com Yuri Alberto, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

A partida contou com a observação de membros da comissão técnica da Seleção Brasileira: os assistentes Mino Fulco e Franchesco Mauri, o analista de desempenho Bruno Baquete e o preparador de goleiros Taffarel. Na última terça-feira (10), no duelo contra o Mirassol, o time já havia sido acompanhado de perto pelo técnico Carlo Ancelotti e pelo coordenador Rodrigo Caetano, mesmo com a ausência de Neymar.

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Como foi o jogo?

O Santos começou a partida tentando pressionar a saída de bola do Corinthians, que pouco conseguiu finalizar na primeira etapa. Pelo lado do Peixe, Neymar, que disputou seu primeiro clássico no ano, e Gabriel Barbosa comandaram as principais ações ofensivas. O primeiro chute saiu logo aos dois minutos, com Barreal, que completou 50 jogos com a camisa santista, arriscando de fora da área. Na sequência, o camisa 10 do Peixe cobrou falta fechada e exigiu grande defesa de Hugo Souza.

Pelo lado do Timão, André e Kaio César tentaram comandar as ações ofensivas pelo lado esquerdo, com o apoio de Matheuzinho, Carrillo e Memphis.

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Mesmo com maior controle da partida, foi o time visitante que abriu o placar aos 17 minutos, com o camisa 10. O holandês recebeu um bom passe em contra-ataque iniciado por André, que tocou para Kaio César. Memphis apareceu livre pelo lado esquerdo e avançou em direção ao meio. Apesar de perder parcialmente o controle da bola, conseguiu finalizar firme no canto de Gabriel Brazão.

Três minutos depois, Gabriel Paulista tentou um passe no meio-campo, mas a bola bateu em Neymar e sobrou para Gabriel Barbosa. O camisa 9 arrancou em direção a Hugo Souza e finalizou na saída do goleiro para empatar a partida para o Peixe. Após o gol, o Santos seguiu pressionando com um chute de Gabriel Bontempo, enquanto o Corinthians respondeu em cabeceio de Gustavo Henrique defendido por Brazão.

O Corinthians ainda quase voltou à frente aos 41 minutos. Memphis virou o jogo para Matheuzinho, que rolou para Kaio César. O atacante finalizou e exigiu mais uma grande defesa de Gabriel Brazão, que minutos depois sentiu a panturrilha.

No segundo tempo, o Santos voltou a controlar as ações com investidas de Neymar, Rony e Gabriel Bontempo. O Corinthians tentou responder com Carrillo, Memphis e André. Em uma das tentativas, Matheuzinho arriscou chute por cima do gol.

Aos 20 minutos, Memphis dominou no meio-campo, avançou e virou o jogo para Kayke. O atacante tocou para Carrillo, que girou dentro da área, mas a bola saiu pela linha de fundo. O Corinthians seguiu insistindo com Matheus Bidu pelo lado direito, mas o lateral foi travado na linha de fundo por Adonis Frías no momento da finalização. O Santos respondeu com Neymar avançando pelo meio e tentando servir Gabriel Barbosa em chute rasteiro, mas a defesa adversária cortou.

A melhor chance do Peixe na segunda etapa veio aos 36 minutos. Após cruzamento de Rollheiser na área, Neymar cabeceou para fora, com a bola passando perto da trave de Hugo Souza.

O Santos terminou a partida com dois jogadores a menos. Luan Peres foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, e Vini Lira deixou o gramado com dores no joelho esquerdo quando a equipe já havia realizado todas as substituições. Antes do apito final, o Corinthians ainda quase marcou com Rodrigo Garro em cobrança de falta, obrigando Brazão a fazer boa defesa.

Com o resultado, as duas equipes somam um ponto na tabela do Campeonato Brasileiro e repetem o empate por 1 a 1 registrado na primeira fase do Campeonato Paulista, também na Vila Belmiro.

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Santos duela com o Corinthians na tarde deste domingo (15), na Vila Belmiro. (Foto: Giuliano Rodrigues/Pera Photo Press)

Ficha Técnica:

⚽SANTOS 1 X 1 CORINTHIANS - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Domingo, 15 de março de 2026

📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)

⏰Horário: 16h30 (de Brasília)

🗣️Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

📟 VAR: Wagner Reway (SC)

🟨 Cartões amarelos: Kaio Cesar e Gustavo Henrique (Corinthians) - Barreal, Rony e Rollheiser (Santos)

🟥 Cartão vermelho: Luan Peres (Santos)

👭Público: 15.008

💰Renda: R$ 1.006.278,40

🥅Gols: Memphis (17'/1ºT) - Corinthians e Gabriel Barbosa (21'/2ºT)

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Escalações:

SANTOS (Técnico interino: Gastón Liendo): Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Adonis Frías e Luan Peres; Gustavo Henrique (Rollheiser) , Christian Oliva (Gabriel Menino) e Gabriel Bontempo (Willian Arão); Rony e Barreal (Vini Lira); Neymar e Gabriel Barbosa (Thaciano)

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.): Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele (Pedro Raul), André (Kayke), André Carrillo (Allan) e Breno Bidon; Kaio César (Garro) e Memphis