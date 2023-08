Alexandre Gallo chegou ao Peixe no 'meio do olho do furacão', quando a venda de Deivid com os ingleses já estava acertada e Marcos Leonardo já não estava treinando, pois estava contrariado pela forma com que as coisas estavam se encaminhando. Além disso, a diretoria santista e o estafe do camisa 9 se encontravam em rota de colisão. A direção entende que o jogador é mal assessorado, enquanto os representantes do atleta discordam da condução do departamento de futebol do clube alvinegro em relação à carreira do profissional no time.